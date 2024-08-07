В Азербайджан экстрадирован еще один находящийся в международном розыске

В Азербайджан экстрадирован еще один находящийся в международном розыске.

В Азербайджан экстрадирован еще один находящийся в международном розыске.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что на основании ходатайства азербайджанской стороны Генеральной прокуратурой Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Амирова Рашада Аршад оглу в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам":

Р.Амиров был задержан на территории Грузии и 8 августа доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.