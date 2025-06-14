В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан похищено более 6 тыс. манатов

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 6 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что 13 июня с банковских карт граждан были похищены средства в размере от 15 до 1 400 манатов и 159 долларов. Общая сумма ущерба превысила 6 тыс. манатов.
В МВД напомнили, что CVV/CVC-кодов, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.
В ведомстве призвали граждан быть особенно осторожными при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями о "выгодных сделках", страховках, визовых услугах и подтверждении банковских операций, а при малейших сомнениях - немедленно блокировать контакт.