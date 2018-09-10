В автомобиле в Ширване найден труп 37-летнего мужчины

Ширван. 10 сентября. REPORT.AZ/ Житель Ширванского района найден в автомобиле мертвым.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, тело жителя Ширвана Фикрета Бахадур оглу Рзаева 1981 г.р. было обнаружено в автомобиле неподалеку от его дома.

Тело покойного для обследования было передано в морг города Ширван. Причины смерти уточняются.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.