В автомобиле в Ширване найден труп 37-летнего мужчины

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Ширван. 10 сентября. REPORT.AZ/ Житель Ширванского района найден в автомобиле мертвым.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, тело жителя Ширвана Фикрета Бахадур оглу Рзаева 1981 г.р. было обнаружено в автомобиле неподалеку от его дома.
Тело покойного для обследования было передано в морг города Ширван. Причины смерти уточняются.
По факту правоохранительные органы ведут расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости