В Нардаране в автомобиле найдены 6 коктейлей Молотова

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел (МВД), Главного управления по борьбе с организованной преступностью, Главного управления полиции города Баку и 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции провели совместную операцию.

Как сообщает Report, в ходе операции в новом жилом массиве поселка Кюрдаханы был задержан 30-летний житель Баку Эльгюн Гусейнов.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты 7 патронов 9 калибра. Автомобиль Э.Гусейнова марки ВАЗ-21014 был обнаружен по адресу: поселок Нардаран, улица Ш.Тути, 71.

При осмотре автомобиля были найдены 6 коктейлей Молотова, изготовленных кустарным путем.

По факту ведется расследование.