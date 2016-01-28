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    В Нардаране в автомобиле найдены 6 коктейлей Молотова

    По факту ведется расследование

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел (МВД), Главного управления по борьбе с организованной преступностью, Главного управления полиции города Баку и 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции провели совместную операцию. 

    Как сообщает Report, в ходе операции в новом жилом массиве поселка Кюрдаханы был задержан 30-летний житель Баку Эльгюн Гусейнов. 

    При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты 7 патронов 9 калибра. Автомобиль Э.Гусейнова марки ВАЗ-21014 был обнаружен по адресу: поселок Нардаран, улица Ш.Тути, 71.

    При осмотре автомобиля были найдены 6 коктейлей Молотова, изготовленных кустарным путем. 

    По факту ведется расследование.

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