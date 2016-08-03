В Баку в автомобильной аварии погиб гражданин Турции

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В автомобильной аварии в Баку погиб гражданин Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, ДТП произошло 2 августа примерно в 17:00 на территории поселка Алят Гарадагского района.

Согласно информации, автомобиль марки Audi, управляемый гражданином Турции Айдыном Джелалом Мустафой, столкнулся с автомобилем марки "КамАЗ", управляемым жителем Гаджикабульского района Рамилем Демировым, ехавшим по встречной полосе. Айдын Джелал Мустафа был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

В Главном управлении государственной дорожной полиции по данному факту проводится расследование.