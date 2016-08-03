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    В Баку в автомобильной аварии погиб гражданин Турции

    В Главном управлении государственной дорожной полиции по данному факту проводится расследование

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В автомобильной аварии в Баку погиб гражданин Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, ДТП произошло 2 августа примерно в 17:00 на территории поселка Алят Гарадагского района.

    Согласно информации, автомобиль марки Audi, управляемый гражданином Турции Айдыном Джелалом Мустафой, столкнулся с автомобилем марки "КамАЗ", управляемым жителем Гаджикабульского района Рамилем Демировым, ехавшим по встречной полосе. Айдын Джелал Мустафа был госпитализирован в больницу, где позже скончался. 

    В Главном управлении государственной дорожной полиции по данному факту проводится расследование.

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