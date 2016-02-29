В Северном Кипре в автокатастрофе погибли два азербайджанских студента

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В результате автомобильной аварии в столице Северного Кипра Лефкоше погибли четверо студентов, двое из которых являются гражданами Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил kibrispostasi.

Согласно информации, авария произошла вчера ночью перед зданием Genc TV. В результате ДТП 2 человека погибли на месте, 4 получили ранения. Состояние двоих было тяжелое. Они скончались в больнице. Это были граждане Азербайджана - Ниджат Гаджизаде (водитель автомобиля) и Юнус Арабов. Сообщается, что состояние еще одного пострадавшего в ДТП гражданина Азербайджана Анара Сулейманлы удовлетворительное. Состояние четвертого раненого Мехди Лаамйема остается тяжелым.