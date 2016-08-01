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    В автобусе Баку-Набрань произошел взрыв, 5 человек пострадали

    Инцидент произошел на территории Шабранского района

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В автобусе, следовавшем по маршруту Баку-Набрань, произошел взрыв. 

    Как сообщает северное бюро Report, в результате взрыва радиатора в микроавтобусе марки Hyundai, следовавшем из Баку в Набрань, 5 пассажиров получили ожоги ног. 

    Инцидент произошел на территории Шабранского района. Взрыв в радиаторе был настолько сильным, что горячая вода из него попала в салон, в результате чего и пострадали пассажиры. 

    Автобус пришел в непригодное состояние, поэтому пассажиры были вынуждены поехать на такси, пострадавшие были госпитализированы. 

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