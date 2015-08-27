​В автобусе Баку-Гянджа произошла поножовщина

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В автобусе, следующем по маршруту Баку-Гянджа, произошла поножовщина.

Как сообщает Report, в пассажирском автобусе марки "Mercedes" поспорили житель Гянджи Акшин Джамшид оглу Джабраилов 1977 г.р. и житель Баку Гудрет Сафа оглу Мовсумов 1971 г.р. В результате А.Джабраилов нанес Г.Мовсумову несколько ножевых ранений. Инцидент произошел на территории Кюрдемирского района.

Раненый был доставлен в Кюрдемирскую районную центральную больницу. Врачам удалось спасти пострадавшего.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников созданной в районном отделении полиции оперативно-розыскной группы, А.Джабраилов был задержан ночью на территории района. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК, ведется расследование.

Отметим, что А.Джабраилов и ранее был осужден за грабеж.