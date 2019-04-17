​В Австрии армяне напали на азербайджанцев

В австрийском городе Лицен совершено нападение на азербайджанских молодых людей, получили травмы 22-летний Мирзаев Дашгын и 20-летний Айдыни Гошкар.

Как сообщает европейское бюро Report, вечером 13 апреля вышедшие из одного из кафе в центре города азербайджанские юноши столкнулись с препятствием при выезде с места парковки автомобиля.

Так, к этому месту подъехал другой автомобиль. Азербайджанские юноши подошли к автомобилю, попросив создать условия для выезда. На фоне недопонимания возник конфликт. Спустившиеся из автомобиля четверо, узнав, что они азербайджанцы, не стали скрывать, что являются карабахскими армянами и сыпали оскорблениями на национальной почве. В результате началась рукопашная драка. В неравной схватке азербайджанские молодые люди получили легкие травмы. Армяне сбежали в места происшествия.