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В августе на освобожденных территориях обнаружены 1 992 мины

В августе на освобожденных территориях обнаружены 1 992 мины В августе структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных от оккупации территориях, от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5 тыс. 264,14 га.
Происшествия
1 сентября 2023 г. 16:02
В августе на освобожденных территориях обнаружены 1 992 мины

В августе структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных от оккупации территориях, от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5 тыс. 264,14 га.

Как передает Report, об этом сообщается в ежемесячном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о выполняемых операциях.

Согласно информации, в результате операций, проведенных с 1-го по 31 августа в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, в общей сложности были обнаружены 972 противопехотные мины, 1 020 противотанковых мин и 1121 неразорвавшийся боеприпас.

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Версия на английском языке Another 1,992 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə son bir ayda daha 1 992 mina aşkarlanıb

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