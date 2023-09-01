В августе на освобожденных территориях обнаружены 1 992 мины

В августе структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных от оккупации территориях, от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5 тыс. 264,14 га.

В августе структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных от оккупации территориях, от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5 тыс. 264,14 га.

Как передает Report, об этом сообщается в ежемесячном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о выполняемых операциях.

Согласно информации, в результате операций, проведенных с 1-го по 31 августа в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, в общей сложности были обнаружены 972 противопехотные мины, 1 020 противотанковых мин и 1121 неразорвавшийся боеприпас.