В аварии в Шеки пострадали 3 члена одной семьи

Шеки. 15 августа. REPORT.AZ/ В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три члена одной семьи.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером на участке дороги Шеки-Гах, проходящем по территории села Ашагы Гейнюк.

Ехавший в направлении Гахского района автомобиль марки Lexus, за рулем которого находился житель Бардинского района Юсиф Ганбар оглу Нариманов 1952 г.р., потерял управление. В результате автомобиль перевернулся на обочину.

Во время аварии пострадали водитель, его супруга Кямаля Надир гызы Нариманова 1966 г.р., а также их ребенок Нармин Нариманова 2010 г.р. Пострадавшие были доставлены в Шекинскую районную центральную больницу.

Всем трем оказали первую медпомощь, К. Нариманова была размещена в реанимационном отделении, Ю. Нариманов – хирургическом. 7-летняя Нармин Нариманова ввиду легкости травм после осмотра была отпущена на амбулаторное лечение домой.

Факт расследуется.