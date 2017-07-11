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    В аварии в Сабирабаде один человек погиб, трое пострадали

    Пострадавший в аварии мужчина скончался в больнице

    Сабирабад. 11 июля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 1 человек погиб, 3 человека пострадали.

    Как сообщает аранское бюро Report, после столкновения автомобиля марки “ВАЗ-2107” с мотоциклом в селе Сарыханбейли, житель Сальяна 37-летний Вусал Тапдыг оглу Абдуллаев с различными телесными повреждениями был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу, жители села Сарыханбейли 40-летний Рамин Амрах оглу Алиев, 31-летний Рашад Тагят оглу Алиев, 40-летний Турал Камил оглу Мамедов были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

    Вусал Абдуллаев был прооперирован в отделении хирургии Сальянской ЦРБ, но ввиду его тяжелого состояния  несмотря на усилия врачей он скончался на операционном столе.

    По факту ведется расследование.

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