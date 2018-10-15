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    В Астраханской области в тяжелом ДТП погибли двое граждан Азербайджана - ФОТО

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Астраханской области России произошло тяжелое ДТП, в котором погибли 4 человека, двое из которых граждане Азербайджана, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Предположительно, водитель автомобиля Toyota Camri выехал на встречную полосу, в результате чего машина столкнулась со Skoda Fabia. Последний автомобиль выгорел полностью.

    Авария унесла жизни четырех человек. Полицейские установили личности всех погибших.

    В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota — граждане Азербайджана 1965 года рождения, а также водитель Skoda 1997 года рождения и 22-летняя пассажирка, жительница Астрахани.

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