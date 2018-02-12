В Астаринском районе в результате ДТП 2 человека погибли, 2 пострадали - ОБНОВЛЕНО

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Астара. 12 февраля. REPORT.AZ/ Скончался еще один пострадавший во время тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Астаринском районе.

Как сообщает местное бюро Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" Расим Рафиг оглу Мамедов 1978 г.р. скончался в больнице.

***16:56

Астара. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и раненые.

Как сообщает южное бюро Report, на территории села Ваго столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106".

В результате инцидента 4 человека пострадали. Двое из них - Аббас Мухаммед оглу Фарзиев 1963 г.р. и Расим Рафиг оглу Мамедов были помещены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Житель села Мики Джаббар Насиров 1964 г.р. получил в дорожной аварии тяжелые телесные повреждения. Пострадавший скончался по дороге в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.