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    В Астаре застрелилась 15-летняя девушка

    По факту ведется расследование

    Астара. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Астаринском районе застрелилась 15-летняя девушка.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шумруд.

    Местная жительница Гызылгюль Полад гызы Алиева 2001 г.р. застрелилась из охотничьего ружья.

    Ранившая себя в живот девушка была доставлена в Астаринскую центральную районную больницу. После длившейся несколько часов операции, потерявшую много крови Гызылгюль удалось спасти.

    Врачи расценивают ее состояние как тяжелое и стабильное и заявляют, что в любой момент может возникнуть опасность для ее жизни.

    Что же касается причин суицида, по словам местных жителей, Гызылгюль Алиева решила покончить с собой из-за не согласия родителей выдать ее замуж за возлюбленного. 

    По факту ведется расследование.

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