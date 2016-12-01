В Астаре застрелилась 15-летняя девушка

Астара. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Астаринском районе застрелилась 15-летняя девушка.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шумруд.

Местная жительница Гызылгюль Полад гызы Алиева 2001 г.р. застрелилась из охотничьего ружья.

Ранившая себя в живот девушка была доставлена в Астаринскую центральную районную больницу. После длившейся несколько часов операции, потерявшую много крови Гызылгюль удалось спасти.

Врачи расценивают ее состояние как тяжелое и стабильное и заявляют, что в любой момент может возникнуть опасность для ее жизни.

Что же касается причин суицида, по словам местных жителей, Гызылгюль Алиева решила покончить с собой из-за не согласия родителей выдать ее замуж за возлюбленного.

По факту ведется расследование.