В Астаре задержана преступная группа, совершавшая кражи

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции (РОП), раскрыто 4 преступления.

Как сообщает Report, житель села Шахагаджи Астаринского района 25-летний Джаббаров Ариф Худияр оглу и его несовершеннолетний двоюродный брат 17-летний Мирзоев Шамхал Рагиб оглу совершили несколько краж по предварительному сговору.

Как сообщили Report в Астаринском РОП, они вступили в предварительный сговор в целях хищения чужого имущества и в разные периоды совершили несколько краж: "В ходе расследования выяснилось, что они незаконно проникли в хлев Мурсалзаде Ровшана Яшара оглу, где украли 7 овец, еще одну овцу они украли из хлева во дворе своей родственницы Гусейновой Фарганы Рахман гызы. В целом, нанесли гражданам ущерб в сумме 800 манатов".

По информации отделения полиции, в свою преступную группировку они привлекли односельчанина Тарифзаде Рамина Эмин оглу: "Группа украла из магазина Агаева Хади Мамед оглу 600 манатов и телефонные карты на сумму 125 манатов, в общей сумме нанесли потерпевшему ущерб в размере 725 манатов. Затем группа украла в киоске Ибрагимова Эльдара Халил оглу 30 манатов и табачные изделия. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по четырем фактам".