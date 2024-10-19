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В Астаре задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Астаре задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков Сотрудники дорожной полиции задержали в Астаринском районе водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотиков.
Происшествия
19 октября 2024 г. 09:24
В Астаре задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудники дорожной полиции задержали в Астаринском районе водителя, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотиков.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Водителя автомобиля марки Mercedes Гаджимурада Юсифова сотрудники полиции остановили за нарушение правил дорожного движения. Управлявший транспортным средством без водительского удостоверения Юсифов был отправлен на освидетельствование, где было установлено, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил водителю 15 суток административного ареста.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edən Astara sakini həbs olunub

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