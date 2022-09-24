В Астаре задержан наркоторговец

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отдела полиции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержан житель района, ранее судимый Фирудин Насиров.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отдела полиции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержан житель района, ранее судимый Фирудин Насиров.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе личного досмотра и обыска в доме задержанного в отдельных свертках было обнаружено и изъято в общей сложности более 3 кг героина, 0,162 кг метамфетамина и одна единица электронных весов.

Во время предварительного разбирательства было установлено, что Ф.Насиров приобрел указанные наркотические средства в целях организации их продажи у наркоторговца, проживающего за рубежом, с которым он связался посредством соцсетей.

В результате других оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отдела полиции, задержаны еще три жителя района, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного обыска у них был обнаружен и изъят героин.

Проводится расследование.