Астара. 29 мая. REPORT.AZ/ В Астаре задержан мужчина, совершивший мошенничество в отношении водителей микроавтобусов.

Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Астаринского района был задержан Роял Ахундов, подозреваемый в присвоении денег и мобильных телефонов водителей микроавтобусов и ограблении одного дома.

Обратившись в полицию, таксист М.Ибрагимов сообщил, что 14 мая 2018 года Роял Ахундов взял у него 150 манатов под предлогом найти клиентов, желающих ехать в Баку.

Через день Р.Ахундов тем же способом обманул еще одного водителя и взял у него 50 манатов и мобильный телефон марки "Samsung".

В ходе расследований выяснилось, что указанное лицо в общей сложности обмануло шестерых водителей, присвоив их деньги и мобильные телефоны.

Также выяснилось, что Р.Ахундов украл из дома на территории района ювелирные изделия. При обыске задержанного Р.Ахундова у него обнаружили и изъяли героин в количестве, превышающем необходимое для личного потребления.

Было установлено, что наркотики были приобретены Р.Ахундовым у жителей Астары Тахира Ахадова и Джейхуна Бахшиева. При задержании указанных лиц у них также обнаружили и изъяли героин в количестве, превышающем необходимое для личного потребления.

По факту в отношении всех трех лиц в отделении полиции Астаринского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.