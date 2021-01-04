В Астаре задержан больной коронавирусом

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий выяснили, что больная COVID-19 жительница района покинула место жительства

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий выяснили, что больная COVID-19 жительница района покинула место жительства.

Как сообщили Report из лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, А.Бабаевой было назначено лечение на дому в связи с положительным тестом на инфекцию COVID-19, ей было поручено следовать применяемым правилам и не покидать место жительства.

Сотрудники Астаринской РОП выяснили, что женщина грубо нарушила правила карантинного режима, покинув место жительства, она была возвращена домой с соблюдением медицинских процедур.

В следственном отделе Астаринской РОП ведется разбирательство для юридической оценки ее действий.