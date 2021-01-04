В Астаре задержан больной коронавирусом

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий выяснили, что больная COVID-19 жительница района покинула место жительства.
Как сообщили Report из лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, А.Бабаевой было назначено лечение на дому в связи с положительным тестом на инфекцию COVID-19, ей было поручено следовать применяемым правилам и не покидать место жительства.
Сотрудники Астаринской РОП выяснили, что женщина грубо нарушила правила карантинного режима, покинув место жительства, она была возвращена домой с соблюдением медицинских процедур.
В следственном отделе Астаринской РОП ведется разбирательство для юридической оценки ее действий.
В Астаре задержан больной коронавирусомВ Астаре задержан больной коронавирусом Сотрудники Астаринского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий выяснили, что больная COVID-19 жительница района покинула место жительства
Происшествия
4 января 2021 г. 11:33
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Сотрудники Астаринского районного отдела полиции в результате проведенных мероприятий выяснили, что больная COVID-19 жительница района покинула место жительства.
Версия на азербайджанском языке Astarada daha bir koronavirus xəstəsi saxlanıldı