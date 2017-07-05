Стало известно имя водителя, скончавшегося в Астаре за рулем грузовика от сердечного приступа - ОБНОВЛЕНО

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Астара. 5 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя водителя, скончавшегося в Астаре за рулем грузовика от сердечного приступа

Как сообщает южное бюро Report, это уроженец города Тебриз Сеид Магомед Рейхани Сеид Мирказым оглу 1977 г.р.

В результате ДТП перевозящий сжиженный газ грузовик с государственным регистрационным номером 39 B 59710 разрушил салон красоты на обочине дороги.

Находящиеся в салоне трое лиц не пострадали.

Кроме того, в результате ДТП вышел из строя 10 тыс. кВт-ый электрический столб.

*** 18:09

Астара. 5 июля. REPORT.AZ/ В Астаре произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, на дороге Астара-Шахагаджи перевернулся грузовик марки "Volvo".

У водителя случился сердечный приступ, в результате чего он потерял управление.

На данный момент спасатели МЧС пытаются извлечь тело мужчины из деформированного автомобиля.

Личность водителя, который является гражданином Ирана, пока не установлена.