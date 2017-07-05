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    Стало известно имя водителя, скончавшегося в Астаре за рулем грузовика от сердечного приступа - ОБНОВЛЕНО

    Это уроженец города Тебриз Сеид Магомед Рейхани Сеид Мирказым оглу 1977 г.р.© Report.az

    Астара. 5 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя водителя, скончавшегося в Астаре за рулем грузовика от сердечного приступа

    Как сообщает южное бюро Report, это уроженец города Тебриз Сеид Магомед Рейхани Сеид Мирказым оглу 1977 г.р. 

    В результате ДТП перевозящий сжиженный газ грузовик с государственным регистрационным номером 39 B 59710 разрушил салон красоты на обочине дороги.

    Находящиеся в салоне трое лиц не пострадали.

    Кроме того, в результате ДТП вышел из строя 10 тыс. кВт-ый электрический столб. 

    *** 18:09

    Астара. 5 июля. REPORT.AZ/ В Астаре произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает южное бюро Report, на дороге Астара-Шахагаджи перевернулся грузовик марки "Volvo".

    У водителя случился сердечный приступ, в результате чего он потерял управление. 

    На данный момент спасатели МЧС пытаются извлечь тело мужчины из деформированного автомобиля. 

    Личность водителя, который является гражданином Ирана, пока не установлена. 

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