В Астаре утонул мужчина - ВИДЕО

Астара. 2 июля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе утонул мужчина.
Как сообщает южное бюро Report, несчастный случай произошел недалеко от зоны отдыха, расположенной на морском побережье на территории города Астара.
Купаясь в море, утонул Хазар Аббасгулу оглу Аббасов, проживающий по адресу город Астара, улица Низами 168.
По словам близких погибшего, вчера у Х.Аббасова родился ребенок.
Тело погибшего передано в Ленкоранский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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