В Астаре утонул мужчина - ВИДЕО

2 июля, 2018 23:24

Астара. 2 июля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе утонул мужчина. Как сообщает южное бюро Report, несчастный случай произошел недалеко от зоны отдыха, расположенной на морском побережье на территории города Астара. Купаясь в море, утонул Хазар Аббасгулу оглу Аббасов, проживающий по адресу город Астара, улица Низами 168. По словам близких погибшего, вчера у Х.Аббасова родился ребенок. Тело погибшего передано в Ленкоранский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По факту ведется расследование.