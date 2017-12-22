В Астаре столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострадали

Астара. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ваго.

По предварительной информации, столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2106" и "Mercedes". В результате пострадали водитель "ВАЗ-2106", житель лянкяранского села Холмили Игбал Эльчин оглу Юсифзаде 1990 г.р. и его земляк Миркямал Миркямиль оглу Миризаде 1995 г.р. Все они помещены в Лянкяранскую центральную районную больницу. А являющийся жителем Астары водитель автомобиля марки "Mercedes" не стал обращаться в больницу.

По факту ведется расследование.