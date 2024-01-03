В Астаре спасли тонущих в море рыбаков

В Астаринском районе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) спасли двух рыбаков, застрявших на неисправной лодке в море.

В Астаринском районе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) спасли двух рыбаков, застрявших на неисправной лодке в море.

Как сообщили Report в ГПС, сигнал об угрозе утопления поступил в отдел берегового контроля Келедяхна Южного регионального управления береговой охраны ГПС.

В ведомстве сообщили, что на поиски были направлены сотрудники отряда берегового контроля на пограничном катере "Туфан". Они спасли находившихся в лодке жителей села Шахагаджи Астаринского района Рамиза Рахманова (1974 г.р.) и Зарифа Гумметова (1982 г.р.).