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В Астаре спасли тонущих в море рыбаков

В Астаре спасли тонущих в море рыбаков В Астаринском районе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) спасли двух рыбаков, застрявших на неисправной лодке в море.
Происшествия
3 января 2024 г. 13:49
В Астаре спасли тонущих в море рыбаков

В Астаринском районе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) спасли двух рыбаков, застрявших на неисправной лодке в море.

Как сообщили Report в ГПС, сигнал об угрозе утопления поступил в отдел берегового контроля Келедяхна Южного регионального управления береговой охраны ГПС.

В ведомстве сообщили, что на поиски были направлены сотрудники отряда берегового контроля на пограничном катере "Туфан". Они спасли находившихся в лодке жителей села Шахагаджи Астаринского района Рамиза Рахманова (1974 г.р.) и Зарифа Гумметова (1982 г.р.).

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Версия на азербайджанском языке ФотоDənizdə batmaqda olan balıqçılar xilas edilib

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