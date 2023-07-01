В Астаре спасатели вытащили из моря трех тонущих мужчин

Водолазы спасли троих утопающих в море в Астаре.

В Астаре спасатели вытащили из моря трех тонущих мужчин.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию "112" поступила информация об угрозе опасности утопления 3 человек, купавшихся в море на городском пляже Астары.



На вызов незамедлительно прибыл водолазно-поисковый отряд "Астара" Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Благодаря спасательной операции Исмаил Аскеров (2004 г.р.), Шираз Гарибов (1996 г.р) и Шахрияр Маилзаде (1996 г.р) были вызволены спасателями, им была оказана первая помощь и они были переданы родственникам.