Астара. 10 мая. REPORT.AZ/ В Астаре скончался 76-летний мужчина, получивший ножевое ранение со стороны сына.

Как сообщает южное бюро Report, сегодня несмотря на усилия врачей в Лянкяранской районной центральной больнице скончался Дадашов Фархад Халил оглу, которого два дня назад - 8 мая на улице Низами Астаринского района сильно избил и нанес ножевое ранение в брюшную полость родной сын.

Отметим, что инцидент между отцом и сыном произошел на почве денег. По словам родных, сын 76-летнего Ф.Халилова потребовал у отца пенсионную карту. Однако не получив желаемого, он избил отца, нанеся травмы в область головы и лица. Позже нанес ножевое ранение в брюшную полость. Сообщается, что ранивший отца Халил Дадашов ранее имел судимость, употреблял спиртные напитки и наркотические вещества, похожие случаи имели место и ранее. Он был задержан и передан следствию.

По факту Астаринской районной прокуратурой ведется расследование.