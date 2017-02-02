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    В Астаре сгорел российский грузовой автомобиль с 19 тоннами овощей

    По факту начато расследование

    Астара. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе сгорел российский грузовой автомобиль с 19 тоннами овощей.

    Как  сообщает южное бюро Report, случай произошел вчера на территории села Тангяруд.

    Согласно информации, в водительской кабине грузового автомобиля Reno - TIR, управляемого проживающим в Дагестане гражданином РФ Хапишовым Али Фархад оглу 1966 г.р., произошел пожар. Огонь за короткое время охватил весь автомобиль. Грузовик с 19 тоннами огурцов был потушен пожарной бригадой. Однако большая часть продукции была уничтожена. Автомобилю и владельцу товара нанесен крупный ущерб. 

    Причины пожара будут установлены после проведенной экспертизы. 

    По факту начато расследование.

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