В Астаре сгорел российский грузовой автомобиль с 19 тоннами овощей

Астара. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе сгорел российский грузовой автомобиль с 19 тоннами овощей.
Как сообщает южное бюро Report, случай произошел вчера на территории села Тангяруд.
Согласно информации, в водительской кабине грузового автомобиля Reno - TIR, управляемого проживающим в Дагестане гражданином РФ Хапишовым Али Фархад оглу 1966 г.р., произошел пожар. Огонь за короткое время охватил весь автомобиль. Грузовик с 19 тоннами огурцов был потушен пожарной бригадой. Однако большая часть продукции была уничтожена. Автомобилю и владельцу товара нанесен крупный ущерб.
Причины пожара будут установлены после проведенной экспертизы.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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