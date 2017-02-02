В Астаре сгорел российский грузовой автомобиль с 19 тоннами овощей

Астара. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе сгорел российский грузовой автомобиль с 19 тоннами овощей.

Как сообщает южное бюро Report, случай произошел вчера на территории села Тангяруд.

Согласно информации, в водительской кабине грузового автомобиля Reno - TIR, управляемого проживающим в Дагестане гражданином РФ Хапишовым Али Фархад оглу 1966 г.р., произошел пожар. Огонь за короткое время охватил весь автомобиль. Грузовик с 19 тоннами огурцов был потушен пожарной бригадой. Однако большая часть продукции была уничтожена. Автомобилю и владельцу товара нанесен крупный ущерб.

Причины пожара будут установлены после проведенной экспертизы.

По факту начато расследование.