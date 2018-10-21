В Астаре сгорел автомобиль, пострадали 3 человека

Астара. 21 октября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Шахагаджи.

Житель города Астара, 1995-го года рождения Шарбатзаде Фарид Феган оглы будучи за рулем автомобиля "Mercedes" с государственном номером "10-RS-688" потерял управление и врезался в электрический столб. После удара иномарка загорелась.

Ф. Шарбатзаде и пассажир 1995-го года рождения Расулов Алекпер Фархад оглы были доставлены в Лянкяранскую районную Центральную больницу, еще один пассажир был помещен в Центральную больницу Астаринского района.

По факту проводится следствие.

Напомним, что ранее в Шемкирском районе произошла дорожная авария.