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    В Астаре сгорел автомобиль, пострадали 3 человека

    Астара. 21 октября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Шахагаджи.

    Житель города Астара, 1995-го года рождения Шарбатзаде Фарид Феган оглы будучи за рулем автомобиля "Mercedes" с государственном номером "10-RS-688"  потерял управление и врезался в электрический столб. После удара иномарка загорелась.

    Ф. Шарбатзаде и пассажир 1995-го года рождения Расулов Алекпер Фархад оглы были доставлены в Лянкяранскую районную Центральную больницу, еще один пассажир был помещен в Центральную больницу Астаринского района.

    По факту проводится следствие.

    Напомним, что ранее в Шемкирском районе произошла дорожная авария

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