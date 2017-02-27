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    В Астаре ребенок скончался от таблетки, застрявшей в его горле

    Родители дали заболевшей дочери таблетку

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе трагически погиб трехлетний ребенок.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Артупа.

    Так, родители дали заболевшей Агазаде Халиме Кямран гызы таблетку. Чуть позже состояние ребенка стало ухудшаться. Выяснилось, что таблетка застряла в горле девочки и вызвала удушение. 

    Тело ребенка передано для экспертизы в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    По факту в Астаринской районной прокуратуре ведется расследование.

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