В Астаре размыло берег реки, для жителей возникла угроза

В селе Шахагаджи Астаринского района в результате паводка размыло берег реки Пенсарачай.

В селе Шахагаджи Астаринского района в результате паводка размыло берег реки Пенсарачай.

Как сообщает южное бюро Report, в результате обрушения береговой линии русло реки расширилось на 20 метров.

По словам местных жителей, дороги к 7 домам полностью размыло, возникли проблемы в передвижении автомобилей.

Жители села опасаются усугубления ситуации из-за возможных наводнений в будущем.

Глава сельского муниципалитета Самир Майылов сообщил о создании в связи с ситуацией в Шахагаджи комиссии в Исполнительной власти района: "Члены комиссии уже осмотрели территорию. Были направлены обращения в МЧС и Госагентство водных ресурсов. Обсуждается вопрос возведения дамбы на данном участке реки".