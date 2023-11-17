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В Астаре размыло берег реки, для жителей возникла угроза

В Астаре размыло берег реки, для жителей возникла угроза В селе Шахагаджи Астаринского района в результате паводка размыло берег реки Пенсарачай.
Происшествия
17 ноября 2023 г. 10:42
В Астаре размыло берег реки, для жителей возникла угроза

В селе Шахагаджи Астаринского района в результате паводка размыло берег реки Пенсарачай.

Как сообщает южное бюро Report, в результате обрушения береговой линии русло реки расширилось на 20 метров.

По словам местных жителей, дороги к 7 домам полностью размыло, возникли проблемы в передвижении автомобилей.

Жители села опасаются усугубления ситуации из-за возможных наводнений в будущем.

Глава сельского муниципалитета Самир Майылов сообщил о создании в связи с ситуацией в Шахагаджи комиссии в Исполнительной власти района: "Члены комиссии уже осмотрели территорию. Были направлены обращения в МЧС и Госагентство водных ресурсов. Обсуждается вопрос возведения дамбы на данном участке реки".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada çay yatağı sürüşüb, sakinlər üçün təhlükə yaranıb

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