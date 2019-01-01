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    В Астаре проведен рейд в праздничный вечер, оштрафованы 13 водителей

    В ходе рейда встречались и водители, желающие избежать ответственности и не подчинявшиеся требованию остановиться

    Астара. 1 января. REPORT.AZ/ В Астаринском районе проведен рейд среди водителей.

    Как сообщает южное бюро Report, с целью более эффективной организации безопасности дорожного движения, усиления просветительской работы среди пассажиров и водителей, а также выявления водителей, грубо нарушающих правила, были задержаны около 30 транспортных средств.

    В ходе рейда встречались и водители, желающие избежать ответственности и не подчинявшиеся требованию сотрудников Астаринского районного отделения ГДП остановиться.

    В длящемся до ночи рейде вместе с рядом допустивших серьезные нарушения водителями, встречались пьяные за рулем, оправдывающиеся праздником. Кроме того, во время рейда были те, кто совершали опасные маневры, находясь за рулем без права на вождение и даже пытающиеся выдать водительское удостоверение своих родственников за свое.

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