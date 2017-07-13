В Астаре произошло тяжелое ДТП с летальным исходом

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как передает южное бюро Report, авария произошла на территории города Астара.
Столкнулись грузовик марки Shacman и легковой автомобиль Mercedes. В результате ДТП пассажирка Mercedes Шахбаджи Рагимова погибла. Ее тело передано в лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. В результате ДТП водитель получил увечья различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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