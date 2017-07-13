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    В Астаре произошло тяжелое ДТП с летальным исходом

    Столкнулись грузовик марки Shacman и легковой автомобиль Mercedes

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как передает южное бюро Report, авария произошла на территории города Астара.

    Столкнулись грузовик марки Shacman и легковой автомобиль Mercedes. В результате ДТП пассажирка Mercedes Шахбаджи Рагимова погибла. Ее тело передано в лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. В результате ДТП водитель получил увечья различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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