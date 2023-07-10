В Астаре произошло ДТП, погиб водитель мопеда 

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным южного бюро Report, авария произошла вечером в районе села Дегяди. Автомобиль марки "Ford Transit" под управлением Сархана Меликова столкнулся с мопедом жителя села Селякяран Руслана Алиева. В результате столкновения водитель мопеда Р.Алиев скончался.
Тело передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По данному факту проводится расследование в Астаринском районном отделении полиции.