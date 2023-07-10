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В Астаре произошло ДТП, погиб водитель мопеда 

В Астаре произошло ДТП, погиб водитель мопеда  В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
10 июля 2023 г. 20:35
В Астаре произошло ДТП, погиб водитель мопеда 

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным южного бюро Report, авария произошла вечером в районе села Дегяди. Автомобиль марки "Ford Transit" под управлением Сархана Меликова столкнулся с мопедом жителя села Селякяран Руслана Алиева. В результате столкновения водитель мопеда Р.Алиев скончался.

Тело передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По данному факту проводится расследование в Астаринском районном отделении полиции.

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Версия на азербайджанском языке Astarada yol qəzası olub, moped sürücüsü ölüb

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