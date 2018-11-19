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    В Астаре произошло ДТП, есть пострадавший

    Астара. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Тенгерюд.

    Легковой автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-24». В результате ДТП пострадал Гасымов Намик Сардар оглы (1996 г.р.). Пострадавший был доставлен в Центральную больницу Лянкярана и помещен в реанимацию.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Джалилабаде автомобиль сбил медицинского работника.

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