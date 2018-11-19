В Астаре произошло ДТП, есть пострадавший

19 ноября, 2018 01:28

https://report.az/storage/news/81ff92994e766c9a55860f7fdca617d7/1fb3f070-cb28-445d-9eb8-44aed2468710_292.jpg Астара. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Тенгерюд. Легковой автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-24». В результате ДТП пострадал Гасымов Намик Сардар оглы (1996 г.р.). Пострадавший был доставлен в Центральную больницу Лянкярана и помещен в реанимацию. По факту ведется расследование. Ранее в Джалилабаде автомобиль сбил медицинского работника.

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