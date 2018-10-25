В Астаре произошло ДТП, есть пострадавший

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Астара. 25 октября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано на дороге Арчиван-Истису на территории села Артупа.

Так, в результате столкновения автомобилей марок "Mercedes" и "ВАЗ-2107" водитель "жигулей" житель Астаринского района Назир Исмаил оглу Алиев 1962 г.р. получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и помещен в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.