В Астаре произошел оползень, 10 домов оказались в зоне риска

В Астаре произошел оползень, в результате чего 10 домов оказались в зоне риска.

В Астаре произошел оползень, в результате чего 10 домов оказались в зоне риска.

Как сообщает южное бюро Report, оползень, сошедший в селе Шиекаран в Астаринском районе, заблокировал дорогу, ведущую к порядка 10 частным хозяйствам.

На месте задействованы сотрудники Лянкяранского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), приняты меры безопасности. Подъезд к территории запрещен, так как сход оползня продолжается. В настоящее время на участке Пенсарчай ведутся работы с привлечением тяжелой техники.