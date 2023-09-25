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В Астаре произошел оползень, 10 домов оказались в зоне риска

В Астаре произошел оползень, 10 домов оказались в зоне риска В Астаре произошел оползень, в результате чего 10 домов оказались в зоне риска.
Происшествия
25 сентября 2023 г. 14:17
В Астаре произошел оползень, 10 домов оказались в зоне риска

В Астаре произошел оползень, в результате чего 10 домов оказались в зоне риска.

Как сообщает южное бюро Report, оползень, сошедший в селе Шиекаран в Астаринском районе, заблокировал дорогу, ведущую к порядка 10 частным хозяйствам.

На месте задействованы сотрудники Лянкяранского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), приняты меры безопасности. Подъезд к территории запрещен, так как сход оползня продолжается. В настоящее время на участке Пенсарчай ведутся работы с привлечением тяжелой техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada torpaq sürüşməsi olub, yol bağlanıb

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