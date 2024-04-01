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В Астаре три члена одной семьи заживо сгорели в автомобиле после ДТП

В Астаре три члена одной семьи заживо сгорели в автомобиле после ДТП В Астаринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 апреля 2024 г. 22:24
В Астаре три члена одной семьи заживо сгорели в автомобиле после ДТП

В Астаринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Арчиван.

Легковой автомобиль марки BMW управляемый жителем села Шиякяран Алиевым Эльманом Мирзамед оглу, потерял управление и въехал под припаркованный на обочине крупнотоннажный грузовик, принадлежащий 56-летнему гражданину России Магомедэмину Абдуллашеву.

От сильного удара автомобиль загорелся. В результате аварии водитель, его 22 - летняя супруга Алиева Фергана Ильхам гызы, и их 3-летняя дочь Алиева Гюльханым Эльман гызы, погибли в горящем автомобиле. Сразу же к месту происшествия были привлечены две пожарные машины Астаринской районной противопожарной службы МЧС, и две бригады спасательной службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada dəhşətli yol qəzasında bir ailənin üç üzvü yanaraq ölüb

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