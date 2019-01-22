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Астара. 22 января. REPORT.AZ/ В Астаре повесился 43-летний мужчина.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент отмечен в поселке Кижабе.
Тело местного жителя Самира Гаджиали оглу Мамедова 1976 г.р. обнаружила его супруга. Мужчина повесился на дереве во дворе дома, где проживал.
Причина суицида пока неизвестна.
У С.Мамедова остались трое детей.
Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости