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    В Астаре повесился 43-летний мужчина

    Астара. 22 января. REPORT.AZ/ В Астаре повесился 43-летний мужчина. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент отмечен в поселке Кижабе. 

    Тело местного жителя Самира Гаджиали оглу Мамедова 1976 г.р. обнаружила его супруга. Мужчина повесился на дереве во дворе дома, где проживал. 

    Причина суицида пока неизвестна.

    У С.Мамедова остались трое детей. 

    Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой. 

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