В Астаре повесился 43-летний мужчина

22 января, 2019 13:27

https://report.az/storage/news/7134d7ab955550a75daee183c7fa10a7/bddcebe8-25ea-46d5-9fc9-aeabe04c15d7_292.jpg Астара. 22 января. REPORT.AZ/ В Астаре повесился 43-летний мужчина. Как сообщает южное бюро Report, инцидент отмечен в поселке Кижабе. Тело местного жителя Самира Гаджиали оглу Мамедова 1976 г.р. обнаружила его супруга. Мужчина повесился на дереве во дворе дома, где проживал. Причина суицида пока неизвестна. У С.Мамедова остались трое детей. Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.

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