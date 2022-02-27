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В Астаре перевернулся грузовик, есть погибший и раненый

В Астаре перевернулся грузовик, есть погибший и раненый В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
27 февраля 2022 г. 22:26
В Астаре перевернулся грузовик, есть погибший и раненый

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Пяликеш.

Так, грузовой автомобиль ВАЗ-66, которым управлял житель села Алемдар Сейфаддин оглы Азизов, 1989 года рождения, не справился с управлением в горной местности. В результате транспортное средство перевернулось и врезалось в жилой дом.

В ДТП пострадали водитель и его пассажир Тариф Рагифага оглы Совгатов, 1988 года рождения. Т.Совгатов скончался по дороге в больницу.

Тело было передано для обследования в Лянкяранское отделение Объединения медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения. По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Astarada yük avtomobili qəzaya uğrayıb, ölən və yaralanan var

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