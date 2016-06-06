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    ​В Астаре перевернулась грузовая машина - ФОТО

    Состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести

    Астара. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Астаринском районе был ранен гражданин Турции.

    Как сообщили корреспонденту южного бюро Report очевидцы, перевернулась грузовая машина.

    В Лянкяранскую районную центральную больницу с диагнозом черепно-мозговой травмы и повреждениями спины доставили уроженца Аданы Халила Аркалы (1968 г.р.), работающего на строительстве дороги на участке магистрали Алят-Астара на территории Астаринского района.

    Как отметили в больнице, в настоящее время состояние гражданина Турции расценивается как средней тяжести.  

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