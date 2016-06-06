​В Астаре перевернулась грузовая машина - ФОТО

Астара. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Астаринском районе был ранен гражданин Турции.
Как сообщили корреспонденту южного бюро Report очевидцы, перевернулась грузовая машина.
В Лянкяранскую районную центральную больницу с диагнозом черепно-мозговой травмы и повреждениями спины доставили уроженца Аданы Халила Аркалы (1968 г.р.), работающего на строительстве дороги на участке магистрали Алят-Астара на территории Астаринского района.
Как отметили в больнице, в настоящее время состояние гражданина Турции расценивается как средней тяжести.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook