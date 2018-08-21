В Астаре пали отравившиеся лекарством более 100 голов крупного рогатого скота

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе пали более 100 голов крупного рогатого скота.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован 20 августа в одном из частных хозяйств в поселке Арчиван.

Владелец хозяйства Шабан Мамедов заявил, что он купил в одной из ветеринарных аптек в Астаринском районе препарат против клещей и при использовании придерживался инструкции: "Спустя некоторое время после применения лекарства, более 100 голов крупного рогатого скота начали погибать".

По словам Ш.Мамедова, лекарственный препарат был некачественным и по этой причине животные пали, в результате чего он понес убыток в 100 тыс. манатов.

В Астаринском районном ветеринарном управлении же местному бюро Report заявили о необоснованности претензий: "Шабан Мамедов использовал большую дозу препарата".

Отметим, что у павшего скота был взят анализ, окончательный отзыв станет известен после экспертизы.