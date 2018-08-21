 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Астаре пали отравившиеся лекарством более 100 голов крупного рогатого скота

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе пали более 100 голов крупного рогатого скота. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован 20 августа в одном из частных хозяйств в поселке Арчиван.  

    Владелец хозяйства Шабан Мамедов заявил, что он купил в одной из ветеринарных аптек в Астаринском районе препарат против клещей и при использовании придерживался инструкции: "Спустя некоторое время после применения лекарства, более 100 голов крупного рогатого скота начали погибать". 

    По словам Ш.Мамедова, лекарственный препарат был некачественным и по этой причине животные пали, в результате чего он понес убыток в 100 тыс. манатов.  

    В Астаринском районном ветеринарном управлении же местному бюро Report заявили о необоснованности претензий: "Шабан Мамедов использовал большую дозу препарата". 

    Отметим, что у павшего скота был взят анализ, окончательный отзыв станет известен после экспертизы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi