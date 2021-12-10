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В Астаре отец пятерых детей покончил жизнь самоубийством

В Астаре отец пятерых детей покончил жизнь самоубийством Житель Астаринского района покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
10 декабря 2021 г. 15:37
В Астаре отец пятерых детей покончил жизнь самоубийством

Житель Астаринского района покончил жизнь самоубийством.

По сообщению Южного центра Report, инцидент произошел в селе Сияку.

Ильхам Аллахверди оглу Теймуров, 1969 года рождения, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из охотничьего ружья в подвале своего дома. Во время инцидента он был дома один.

Тело было передано для обследования в Лянкяранское отделение Объединения медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения. По факту проводится расследование.

Теймуров был отцом пятерых детей.

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Версия на азербайджанском языке Astarada 5 uşaq atası özünü güllələyərək intihar edib

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