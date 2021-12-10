В Астаре отец пятерых детей покончил жизнь самоубийством

Житель Астаринского района покончил жизнь самоубийством.
По сообщению Южного центра Report, инцидент произошел в селе Сияку.
Ильхам Аллахверди оглу Теймуров, 1969 года рождения, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из охотничьего ружья в подвале своего дома. Во время инцидента он был дома один.
Тело было передано для обследования в Лянкяранское отделение Объединения медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения. По факту проводится расследование.
Теймуров был отцом пятерых детей.