В Астаре обнаружен снаряд

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальное Агентство по Разминированию Территории Азербайджана (ANAMA) поступила информация из Центра Службы «102» Министерства Внутренних Дел и из Центра Управления в Кризисных Ситуациях при Министерстве Чрезвычайных Ситуаций о том, что на улице Ази Асланова в Астаринском районе обнаружен снаряд.

Как передает Report, на место срочно была выслана оперативная группа быстрого реагирования Агенства.

В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных со стороны специалистов Агенства на вышеуказанной территории был обнаружен 1 снаряд 82-мм калибра ( ВК-881) и был перевезен на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 500 кв. метров рядом с местом, где обнаружили снаряды. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.