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В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии

В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии В селе Пенсар Астаринского района неосторожность мастера привела к трагедии.
Происшествия
18 июня 2023 г. 16:45
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии

В селе Пенсар Астаринского района неосторожность рабочего привела к трагедии.

Как сообщает южное бюро Report, на объекте по продаже строительных материалов, рабочий Фирудин Субхан оглы Зейналов, 1961 года рождения, получил колото-резаные раны лица. Пострадавшего незамедлительно доставили в центральную больницу Лянкяранского района.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что мастер хотел вырезать неиспользованную металлическую ванну. В этот момент и произошел взрыв.

Предполагается, что внутри резервуара были остатки какого-то химического вещества или раствора.

Тело было передано в Лянкаранское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

По факту ведется расследование.

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