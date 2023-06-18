В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии

В селе Пенсар Астаринского района неосторожность рабочего привела к трагедии.
Как сообщает южное бюро
Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Сообщается, что мастер хотел вырезать неиспользованную металлическую ванну. В этот момент и произошел взрыв.
Предполагается, что внутри резервуара были остатки какого-то химического вещества или раствора.
Тело было передано в Лянкаранское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.
По факту ведется расследование.