В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии

В селе Пенсар Астаринского района неосторожность мастера привела к трагедии.

В селе Пенсар Астаринского района неосторожность рабочего привела к трагедии.

Как сообщает южное бюро Report , на объекте по продаже строительных материалов, рабочий Фирудин Субхан оглы Зейналов, 1961 года рождения, получил колото-резаные раны лица. Пострадавшего незамедлительно доставили в центральную больницу Лянкяранского района.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что мастер хотел вырезать неиспользованную металлическую ванну. В этот момент и произошел взрыв.

Предполагается, что внутри резервуара были остатки какого-то химического вещества или раствора.

Тело было передано в Лянкаранское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

По факту ведется расследование.