В Астаре наркоторговцы оказали вооруженное сопротивление полиции, один из них был нейтрализован

В Астаре пресечен ввоз более 40 килограммов наркотических средств жителями Шамкирского района братьями Сеймуром и Туралом Мусаевыми.

В Астаре пресечен ввоз более 40 килограммов наркотических средств жителями Шамкирского района братьями Сеймуром и Туралом Мусаевыми.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

При задержании они оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия, повредили служебные автомобили.

Сотрудники полиции применили оружие, в результате Сеймур Мусаев был нейтрализован, второй задержан.

С места происшествия изъяты 1 автомат и более 40 килограммов героина, опиума и психотропных веществ.