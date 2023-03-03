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В Астаре наркоторговцы оказали вооруженное сопротивление полиции, один из них был нейтрализован

В Астаре наркоторговцы оказали вооруженное сопротивление полиции, один из них был нейтрализован В Астаре пресечен ввоз более 40 килограммов наркотических средств жителями Шамкирского района братьями Сеймуром и Туралом Мусаевыми.
Происшествия
3 марта 2023 г. 08:22
В Астаре наркоторговцы оказали вооруженное сопротивление полиции, один из них был нейтрализован

В Астаре пресечен ввоз более 40 килограммов наркотических средств жителями Шамкирского района братьями Сеймуром и Туралом Мусаевыми.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

При задержании они оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия, повредили служебные автомобили.

Сотрудники полиции применили оружие, в результате Сеймур Мусаев был нейтрализован, второй задержан.

С места происшествия изъяты 1 автомат и более 40 килограммов героина, опиума и психотропных веществ.

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Версия на азербайджанском языке Astarada polisə odlu silahla müqavimət göstərən narkotik daşıyıcısı zərərsizləşdirilib, saxlanılan var

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