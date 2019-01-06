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    В Астаре муж и жена нанесли друг другу ножевые ранения

    Астара. 6 января. REPORT.AZ/ В городе Астара между мужем и женой произошла поножовщина.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел между Гусейновой Йегяной Ильтифат гызы (1981) и ее мужем Гусейновым Камином Кязым оглы (1986). 

    Во время личной ссоры Й.Гусейнова нанесла К.Гусеновые нажевое ранение в области шеи. Выхватив нож из ее рук, К.Гусейнов нанес женщине четыре удара. Оба раненых доставлены в Лянкяранскую центральную больницу. После операции они были переведены в реанимационное отделение.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Огузском районе ножом был ранен 20-летний парень.

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