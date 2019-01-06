В Астаре муж и жена нанесли друг другу ножевые ранения

Астара. 6 января. REPORT.AZ/ В городе Астара между мужем и женой произошла поножовщина.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел между Гусейновой Йегяной Ильтифат гызы (1981) и ее мужем Гусейновым Камином Кязым оглы (1986).

Во время личной ссоры Й.Гусейнова нанесла К.Гусеновые нажевое ранение в области шеи. Выхватив нож из ее рук, К.Гусейнов нанес женщине четыре удара. Оба раненых доставлены в Лянкяранскую центральную больницу. После операции они были переведены в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование.

Ранее в Огузском районе ножом был ранен 20-летний парень.