В Астаре местный житель погиб, попав под напряжение - ДОПОЛНЕНО

Астара. 29 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе местный житель погиб, попав под напряжение.

Как сообщает южное бюро Report, жителя села Арчиван Анара Азиз оглу Муршудова 1977 г.р. ударило током.

С помощью очевидцев тяжело раненый мужчина был доставлен в Астаринскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело помещено в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.