В Астаре местный житель погиб, попав под напряжение - ДОПОЛНЕНО

Астара. 29 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе местный житель погиб, попав под напряжение.
Как сообщает южное бюро Report, жителя села Арчиван Анара Азиз оглу Муршудова 1977 г.р. ударило током.
С помощью очевидцев тяжело раненый мужчина был доставлен в Астаринскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Тело помещено в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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