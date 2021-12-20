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В Астаре горит лес

В Астаре горит лес 09:08
Происшествия
20 декабря 2021 г. 09:45
В Астаре горит лес
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На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре на территории горно-лесной зоны вблизи деревни Диго Астаринского района.

Как сообщили Report в министерстве, к тушению пожара привлечены соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.

По предварительным данным, на указанной территории на площади около 20 га горят кустарники, высохшие пни деревьев. К тушению пожара также привлечены сотрудники Службы развития лесного хозяйства при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Будет дана дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Astarada meşədə baş verən yanğın nəzarətə götürülüb

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