В Астаре горит лес

09:08

На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре на территории горно-лесной зоны вблизи деревни Диго Астаринского района.

Как сообщили Report в министерстве, к тушению пожара привлечены соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.

По предварительным данным, на указанной территории на площади около 20 га горят кустарники, высохшие пни деревьев. К тушению пожара также привлечены сотрудники Службы развития лесного хозяйства при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Будет дана дополнительная информация.