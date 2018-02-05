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    В Астаре автомобиль врезался в бордюр, есть потерпевший

    © Report

    Астара. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП, в результате которого водитель получил тяжелые травмы.

    Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Тенгерюд.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106", 22-летний водитель Адиль Тайяр оглу Меликов врезался в бордюр. В результате ДТП автомобиль деформировался. Водитель помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

    Как отметили в медицинском учреждении, после обследования его поместили в отделение реанимации.

    По факту ведется расследование. 

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